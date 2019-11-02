80-летнего пассажира рейса Минск —Петербург задержали из-за ложных угроз

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении 80-летнего пассажира авиарейса Минск — Санкт-Петербург, сообщившего о минировании самолёта. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошёл вечером 1 ноября. В национальный аэропорт Минск были вызваны сапёрно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. В результате осмотра взрывное устройство найдено не было.

Пенсионер уже задержан, против него возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Ему может грозить срок от трёх до пяти лет.

Ещё один инцидент на борту самолёта произошёл сегодня во время рейса из Петербурга в Москву: пьяный пассажир устроил драку. В аэропорту Шереметьево дебошира задержали сотрудники полиции.