Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки с неизвестного номера

По их мнению, мошенники могут собирать базу с образцами голосов для дальнейшей перепродажи или шантажа.

В разговоре с незнакомцем по телефону стоит избегать слова "да", так как он может оказаться мошенником, собирающим цифровые отпечатки голоса, пишут "Аргументы и факты".

Так как с 1 июля 2018 года многие отечественные банки начали обслуживать клиентов без их присутствия, у некоторых из них появилась возможность подтверждения личности по голосу.

Для того чтобы воспользоваться услугами банка удалённо, некоторые из них предлагают подключить такую аутентификацию и подтвердить биометрическую информацию с помощью произнесения нескольких фраз.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский предупредил, что звонящий может пытаться выведать у жертвы фразы наподобие "да", "я подтверждаю". Он рассказал, что злоумышленники могут попытаться перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса.

— При наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному "да", вырванному из контекста. А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, — "да", "я подтверждаю" и т. п. — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего, — добавил специалист.

Директор Департамента информационной безопасности компании Oberon Андрей Головин подтвердил тот факт, что в кол-центрах банков есть система, определяющая клиентов по голосу, кодовому слову, идентификатору SIM-карты и по лицу. Он заверил, что мошенникам, завладевшим голосом, не удастся снять деньги с чужого счёта, однако "развести на деньги" у них возможность есть.

По его словам, звонящий может под видом соцопроса заставить человека произнести слова "да", "нет", "возможно". После этого можно смонтировать аудиозапись, на которой тот якобы соглашается на сомнительные услуги, и шантажировать обладателя голоса, обещая опубликовать или отправить кому-то из знакомых эту запись. Чтобы не стать жертвой обмана, Дворянский порекомендовал приучить себя начинать телефонный разговор со слова "алло".

Он также посоветовал сохранить на телефоне номер банка, чтобы не гадать, оттуда ли звонят в действительности. Тех, кто не планирует пользоваться банковскими услугами при помощи биометрии, эксперт призвал не подключать определение по голосу. Если же какой-либо из диалогов показался подозрительным, Дворянский порекомендовал обратиться в банк и описать ситуацию.

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