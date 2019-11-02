Малайзия закупит самолёты у России, если ЕС откажется от её пальмового масла

Королевство потеряет значительные средства в случае принятия Евросоюзом ограничений по импорту масла.

Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских, если ЕС ограничит поставки пальмового масла из азиатского государства. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

— Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы примем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолёты, а не ваши, — сказал Мохамад на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Жёсткая позиция Малайзии объясняется тем, что в случае ограничения поставок масла в ЕС страна понесёт значительные убытки. В январе прошлого года Европарламент одобрил ряд мер, направленных на сохранение климата и сокращение потребления энергии. В том числе было решено запретить использовать пальмовое масло при производстве биотоплива.

В октябре министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что Москва и Куала-Лумпур продолжают обсуждать поставку самолётов МиГ-35 и Як-130.