В Башкирии трое детей провалились под лёд, один погиб

На место происшествия оперативно выехали спасатели, медики, полиция и представители местных властей.

Трое детей провалились под лёд на Малом озере в селе Байгильдино в Башкирии, одного из них спасти не удалось.

По данным МЧС РФ, инцидент произошёл днём 2 ноября. Детей заметили соседи и сообщили родителям. Всех их из воды вытащил отец.

— Двое детей 2016 и 2014 года рождения доставлены в больницу. К сожалению, одного ребёнка 2012 года рождения спасти не удалось. В настоящий момент с родителями работает психолог, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Башкирии.