В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра

В Москве и области до 4 ноября объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

— Ветер. Период предупреждения — со 2 ноября до 21:00 4 ноября, — говорится в сообщении.

Также жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы сохранится в Московской области до 11:00 3 ноября.

При этом синоптики пообещали, что на следующей неделе в столицу придёт субтропическое тепло. По их прогнозам, температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла.