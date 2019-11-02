Мама девочки с "маской Бэтмена" поблагодарила россиян за поддержку

По словам Кэрол Феннер, доброта граждан России помогает ей и дочери каждый день.

Мать американской девочки Луны Феннер, прилетевшей в Краснодар для удаления гигантского родимого пятна на лице, обратилась к жителям России.

— Друзья, я хочу поблагодарить вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России. Все были очень добры, и это помогает нам каждый день, — написала Кэрол на русском языке в "Инстаграме".

Женщина добавила, что многие хотели оказать им помощь и спрашивали номер банковского счёта, который она не может открыть, так как является туристкой. Кэрол предложила желающим сделать пожертвование на сайте GoFundMe.

Как Лайф сообщал ранее, маленькая Луна родилась с огромным родимым пятном почти на всё лицо. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) американские врачи предложили удалить лазерными операциями, которых может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Всего понадобится провести от шести до восьми операций. Каждая из них будет стоить около 25 тысяч долларов. Первую операцию Луне уже провели.