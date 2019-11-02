Мама девочки с "маской Бэтмена" поблагодарила россиян за поддержку

Мать американской девочки Луны Феннер, прилетевшей в Краснодар для удаления гигантского родимого пятна на лице, обратилась к жителям России.
— Друзья, я хочу поблагодарить вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России. Все были очень добры, и это помогает нам каждый день, — написала Кэрол на русском языке в "Инстаграме".
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🇷🇺Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России. Все были очень добры, и это помогает нам каждый день. Многие отправили сообщения, желающие узнать номер банковского счета, но, как туристы, мы не можем открыть этот счет здесь 😔 Но для тех, кто хочет помочь с пожертвованием, они могут сделать это по ссылке GoFundMe. Большое спасибо за все !!!! Благодаря Вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий для нашего маленького ангела Луны ♥️🙏🏽 https://www.gofundme.com/f/lunalovehope ♥️🙏🏽 #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #filha #amor #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #maeefilha #russia #bringingawareness #luna #amordemãe #lovetheskinyourein #somostodosluna #awareness #luna.love.hope #vida #daughter
Женщина добавила, что многие хотели оказать им помощь и спрашивали номер банковского счёта, который она не может открыть, так как является туристкой. Кэрол предложила желающим сделать пожертвование на сайте GoFundMe.
Как Лайф сообщал ранее, маленькая Луна родилась с огромным родимым пятном почти на всё лицо. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) американские врачи предложили удалить лазерными операциями, которых может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Всего понадобится провести от шести до восьми операций. Каждая из них будет стоить около 25 тысяч долларов. Первую операцию Луне уже провели.
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