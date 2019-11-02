Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами из Пакистана

На юге Франции полиция задержала грузовик с 30 мигрантами из Пакистана, из них трое подростков. Об этом сообщает Nice Matin.

Уточняется, что все задержанные переданы итальянским властям. Водитель грузовика, который также оказался гражданином Пакистана, помещён под стражу в связи с "содействием незаконному въезду на территорию Франции".

На данный момент условия перевозки мигрантов неизвестны.

Напомним, ранее в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 39 человек. Выяснилось, что в "фуре смерти" находились нелегальные мигранты, которые замёрзли насмерть в холодильнике.