Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами из Пакистана

На юге Франции полиция задержала грузовик с 30 мигрантами из Пакистана, из них трое подростков. Об этом сообщает Nice Matin.
Уточняется, что все задержанные переданы итальянским властям. Водитель грузовика, который также оказался гражданином Пакистана, помещён под стражу в связи с "содействием незаконному въезду на территорию Франции".
На данный момент условия перевозки мигрантов неизвестны.
Напомним, ранее в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 39 человек. Выяснилось, что в "фуре смерти" находились нелегальные мигранты, которые замёрзли насмерть в холодильнике.
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