Жительница Приморья подобрала неизвестный предмет, и он взорвался в её руках

Взрыв был настолько мощный, что жители соседних домов слышали его даже за закрытыми окнами.

Жительница Владивостока лишилась пальца в результате взрыва неизвестного предмета, который она подобрала возле школы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 2 ноября около 19 часов по местному времени (12:00 по мск) на территории школы № 45.

— Женщина подняла какой-то предмет во дворе школы, и он взорвался у неё в руках. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Медики прибыли через 20 минут — рассказала ИА "Восток-Медиа" жительница одного из соседних домов.

По данным агентства, взрыв был слышен в квартирах близлежащих домов даже за закрытыми окнами.

Подробности инцидента устанавливаются.