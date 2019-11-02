Украина закрыла небо и запретила судоходство на севере Чёрного моря из-за учений

ВСУ проведут испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ "Нептун".

Власти Украины закрыли небо и запретили судоходство в северной части Чёрного моря для проведения тактических стрельб из зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

— Площадь перекрытого района составляет 6323 квадратных километра и охватывает сразу три области — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую, — говорится в сообщении.

Стрельбы пройдут на военном полигоне, известном как Чабанка. По данным портала, исходя из масштаба перекрытий, будет испытываться комплекс крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ "Нептун".

Накануне украинская армия провела испытания модернизированного зенитного ракетного комплекса С-125 на полигоне Ягорлык недалеко от Крыма. Учения ВСУ начались 31 октября и закончатся 4 ноября. В МИД РФ ранее выразили беспокойство по поводу того, что они проходят вблизи российской границы.