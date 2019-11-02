СКР возбудил уголовное дело из-за ролика, в котором дети брали интервью у гея

Видеоролики появились на канале Real Talk, созданном в конце прошлого года. Сейчас видео недоступны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обращением вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу видео на YouTube, в котором дети задавали вопросы гомосексуалисту и порноактрисе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Напомним, ранее на канале Real Talk, созданном в декабре 2018 года, появилось несколько видеороликов, в которых малолетние дети задавали вопросы гомосексуалисту, трансвеститу, порноактрисе и девушке, страдающей анорексией. Сейчас видео недоступно, а канал удалён.

Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Максимальный срок по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.