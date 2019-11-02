В Шереметьево задержали пассажира кубинского рейса за пьянку на борту

Пассажира рейса из Кубы в Москву задержали в Шереметьево за распитие алкоголя на борту. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

— Поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелёт из Санта-Клары (Куба) в Москву, просит подняться на борт сотрудников полиции. По прибытии наряда транспортной полиции на борт воздушного судна экипаж пояснил, что пассажир 1989 года рождения распивал спиртные напитки, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что драки на борту не было. Задержанного мужчину доставили в дежурную часть полиции.

Ещё один инцидент на борту самолёта произошёл сегодня во время рейса из Петербурга в Москву: пьяный пассажир устроил драку. В аэропорту Шереметьево дебошира задержали сотрудники полиции.