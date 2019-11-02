В Нарьян-Маре похоронили мальчика, убитого в детском саду

На церемонии присутствовала психолог, которая помогает семье справиться с трагедией.

Шестилетнего мальчика, которого убили в детском саду в Нарьян-Маре, похоронили на городском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального детского омбудсмена Галину Гуляеву.

— Мальчика похоронили, похороны прошли в полной тишине, люди плакали, — рассказала уполномоченный по правам ребёнка.

Отмечается, что на церемонии похорон присутствовала психолог, которая оказывает помощь семье мальчика. Все расходы по организации ритуальных мероприятий взяла на себя Администрация Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что у детского сада, где произошла трагедия, жители города устроили стихийный мемориал.

Как сообщал Лайф, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства. Лайф восстановил хронологию трагедии.

Сегодня на два месяца был арестован охранник, пустивший убийцу к детям.