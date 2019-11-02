Лайф узнал подробности трагедии в Башкирии, где трое детей провалились под лёд

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Семилетнего Иосифа искали и доставали из ледяной воды почти час. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно.

Отец детей, провалившихся под лёд озера в башкирском селе Байгильдино, сам вытащил двоих ребят. Об этом стало известно Лайфу.

<p>Фото © LIFE</p>

38-летний мужчина обнаружил детей в 150 метрах от своего дома. До прибытия экстренных служб он успел вытащить пятилетнего Авдея и трёхлетнюю Лию, которую сам смог откачать. После этого они были госпитализированы с переохлаждением.

Семилетнего Иосифа искали и доставали из ледяной воды почти час. В машине скорой помощи его пытались реанимировать, но ребёнок скончался.

<p>Фото © LIFE</p>

По словам местных жителей, дети растут в благополучной многодетной семье. Во время трагедии дома оставались ещё два мальчика, у одного из которых ДЦП.

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