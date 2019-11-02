В Москве в квартире мужчин нашли двух девочек, когда соседи пожаловались на шум

Несовершеннолетних отправили на медицинское освидетельствование. Следователи ищут их родителей.

В квартире двоих жителей столицы обнаружили двух девочек-подростков. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Жители одной из квартир вызвали полицию из-за шума. Оказалось, что в соседней квартире находились мужчины 1983 и 1984 года рождения. Вместе с ними там были две несовершеннолетние девочки.

— Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту возможного совершения развратных действий и склонения к употреблению наркотиков в отношении двух несовершеннолетних девочек, — цитирует Иванову РИА "Новости".

Она добавила, что сейчас следователи беседуют с соседями и ищут родителей подростков.