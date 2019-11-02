"Макет Москвы" на ВДНХ увеличился на треть после реконструкции — видео

Там не только появились новые объекты, но и часть сооружений была приведена в соответствие с настоящим архитектурным обликом.

Обновлённый павильон "Макет Москвы" открылся 1 ноября, сообщает пресс-служба ВДНХ. Лайф публикует видео с места события.

— Обновлённый макет почти на треть больше, чем раньше. Теперь в дополнение к уже имеющимся столичным объектам в миниатюре гости могут увидеть гостиницу "Украина", Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие, — говорится в сообщении.

За месяц реконструкции провели чистку макета, а также его разворот на 180 градусов для улучшения обзора. Более 300 зданий были приведены в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы. В макете отметили благоустройство площадей Тверская Застава, Триумфальной, Боровицкой, появились памятники Владимиру Великому, Максиму Горькому.

Также в павильоне обновились заграждения и освещение.