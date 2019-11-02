На парковке ТЦ на юге Москвы произошла стрельба

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Стрелок на автомобиле успел сбежать до приезда полицейских. Пострадавший госпитализирован.

На юге столицы молодой человек получил ранение из травматического пистолета. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл около пяти вечера на парковке возле торгового центра "Кантемировский". Двое молодых людей устроили драку, после чего один из них достал травматический пистолет и произвёл выстрел. 26-летний пострадавший был госпитализирован с ранением головы.

<p>Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank">Mash</a></p>

Стрелку удалось скрыться на автомобиле. Подробности инцидента устанавливаются.

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