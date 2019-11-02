На парковке ТЦ на юге Москвы произошла стрельба

Стрелок на автомобиле успел сбежать до приезда полицейских. Пострадавший госпитализирован.

На юге столицы молодой человек получил ранение из травматического пистолета. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл около пяти вечера на парковке возле торгового центра "Кантемировский". Двое молодых людей устроили драку, после чего один из них достал травматический пистолет и произвёл выстрел. 26-летний пострадавший был госпитализирован с ранением головы.

Стрелку удалось скрыться на автомобиле. Подробности инцидента устанавливаются.