Жительница Владивостока пострадала из-за петарды с надписью "С Хэллоуином"

Предметом, который взорвался в руках жительницы Владивостока, оказалась петарда с надписями про Хэллоуин. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в правоохранительных органах.
— На свёртке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись "С Хэллоуином". По предварительным данным, это был взрыв петарды, — отметил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что женщина осталась без пальца после того, как подобрала неизвестный предмет и он взорвался у неё в руках.
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