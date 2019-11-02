Жительница Владивостока пострадала из-за петарды с надписью "С Хэллоуином"

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Фото © Shutterstock

Очевидцы рассказали, что потерпевшая работает дворником и вечером убиралась возле школы.

Предметом, который взорвался в руках жительницы Владивостока, оказалась петарда с надписями про Хэллоуин. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в правоохранительных органах.

На свёртке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись "С Хэллоуином". По предварительным данным, это был взрыв петарды, — отметил собеседник агентства.

Ранее Лайф сообщал, что женщина осталась без пальца после того, как подобрала неизвестный предмет и он взорвался у неё в руках.

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