В Забайкалье трое подростков убили мужчину и изнасиловали его жену

Двоих несовершеннолетних заключили под стражу, а третьего отправили под домашний арест.

В Забайкальском крае арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве мужчины и изнасиловании его супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

— 27 октября обвиняемые в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, отчего тот впоследствии скончался, — рассказали в пресс-службе.

В тот же день полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались два 16-летних и один 15-летний подросток. Двух обвиняемых заключили под стражу, третий отправлен под домашний арест.

Также сообщается, что в отношении органов системы профилактики Кыринского района начата доследственная проверка. Будет дана правовая оценка ответственным лицам на предмет бездействия. Двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По данным издания "Вечорка", молодые люди выпивали с хозяином дома. В процессе посиделок произошёл конфликт. Они избили мужчину и изнасиловали его жену кочергой и бутылкой. Пострадавшая смогла сама вызвать скорую.