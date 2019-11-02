Асмус не будет судиться из-за надгробия с её портретом

Звезда "Интернов" Кристина Асмус заявила, что не будет судиться из-за появления её фотографии на надгробии на выставке ВДНХ "Некрополь — Tanexpo 2019".

— Мне и моей семье принесли устные и письменные извинения. Я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни — ошибку может совершить каждый, главное — вовремя её признать, — написала актриса в Instagram.

Также Асмус добавила, что заниматься подобными разбирательствами у неё нет ни сил, ни времени.

Напомним, на выставке похоронного сервиса и мемориального искусства "Некрополь — Tanexpo 2019" на ВДНХ появилось надгробие с фотографией актрисы Кристины Асмус. Сама звезда "Интернов" и её родные были шокированы произошедшим.