На Урале ищут серийного прокалывателя шин: На его счету более 80 "жертв"

Челябинская полиция установила личность подозреваемого, в конце октября проколовшего шины более чем 80 автомобилей в городе Еманжелинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
— По подозрению в повреждении колёс более 80 автомашин на территории Еманжелинска разыскивается Нахтигаль Андрей Андреевич, 1998 года рождения, — рассказали в пресс-службе.
Также правоохранители опубликовали фотографию подозреваемого.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram