На Урале ищут серийного прокалывателя шин: На его счету более 80 "жертв"

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По подозрению в хулиганстве разыскивается 21-летний житель Еманжелинска Андрей Нахтигаль.

Челябинская полиция установила личность подозреваемого, в конце октября проколовшего шины более чем 80 автомобилей в городе Еманжелинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По подозрению в повреждении колёс более 80 автомашин на территории Еманжелинска разыскивается Нахтигаль Андрей Андреевич, 1998 года рождения, — рассказали в пресс-службе.

Также правоохранители опубликовали фотографию подозреваемого.

<p>Фото © ГУ МВД по Челябинской области</p>

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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