Лайф публикует новые кадры развороченного взрывом танкера под Находкой

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое на борту танкера "Залив Америка", на котором ночью произошёл взрыв газа.
На кадрах отчётливо видны искорёженные железные прутья в носовой части и бесформенная груда мусора.
Напомним, на танкере у мыса Астафьева в Приморье в ночь на 2 ноября произошёл хлопок, на борту находилось около девяти человек. В результате происшествия погибло трое. Тела двоих из них нашли, местонахождение третьего устанавливается. Спасатели видели, как он утонул. Лайф опубликовал видео с места трагедии и список погибших. Позже СКР возбудил уголовное дело.
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