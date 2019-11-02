Лайф публикует новые кадры развороченного взрывом танкера под Находкой

8

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое на борту танкера "Залив Америка", на котором ночью произошёл взрыв газа.

На кадрах отчётливо видны искорёженные железные прутья в носовой части и бесформенная груда мусора.

Напомним, на танкере у мыса Астафьева в Приморье в ночь на 2 ноября произошёл хлопок, на борту находилось около девяти человек. В результате происшествия погибло трое. Тела двоих из них нашли, местонахождение третьего устанавливается. Спасатели видели, как он утонул. Лайф опубликовал видео с места трагедии и список погибших. Позже СКР возбудил уголовное дело.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×