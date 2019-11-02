В результате стрельбы в Москве погиб глава центра "Э" Ингушетии

После нападения злоумышленники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

В результате стрельбы на улице Академика Анохина в Москве был убит руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл во дворе одного из многоэтажных домов на западе столицы. После нападения злоумышленники сели в автомобиль и скрылись. Сообщается, что нападавших было трое.

Место преступления оцеплено. В городе введён план "Перехват". Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибло два человека. В то же время в пресс-службе московского управления МВД Лайфу рассказали, что жертвой нападения стал один мужчина.