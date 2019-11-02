Момент расстрела главы центра "Э" Ингушетии попал на видео

Момент расстрела руководителя центра противодействия экстремизму по Ингушетии около одного из домов в Москве попал на видео. Кадры публикует Пятый канал.

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Академика Анохина. После нападения злоумышленники сели в автомобиль и скрылись. Сообщается, что нападавших было трое.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным Лайфа, один из них — начальник центра по борьбе с экстремизмом по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев.

Место преступления оцеплено. В городе введён план "Перехват".