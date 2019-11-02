Стало известно, когда выйдет новый фильм о Человеке-пауке

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Студия Sony Pictures объявила в "Твиттере", что сиквел анимационного фильма "Человек-паук. Через вселенные" выйдет 8 апреля 2022 года.

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее стало известно, что в новой части "Венома" главный герой встретится с Человеком-пауком. Режиссёр первого фильма Рубен Флейшер отметил, что из-за конфликта студий Marvel и Sony им не удалось показать оригинальную эволюцию Венома из Человека-паука.

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