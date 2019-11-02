Три школьницы разгромили надгробия на кладбище под Курском

Процесс вандализма дети сняли на видео, которое выложили в Сеть. Именно благодаря ему об их выходке и узнали.

Трое девочек 13, 14 и 15 лет разрушили несколько надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное УМВД РФ.

По данным правоохранителей, подростки сломали шесть памятников. Теперь школьниц вместе с родителями ждут в отделе полиции.

О преступлении стало известно благодаря видеозаписи, которую девочки сами слили в Сеть. На кадрах видно, как две школьницы пинают ногами надгробие, а третья снимает и подначивает их.