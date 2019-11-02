Три школьницы разгромили надгробия на кладбище под Курском

Трое девочек 13, 14 и 15 лет разрушили несколько надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное УМВД РФ.
По данным правоохранителей, подростки сломали шесть памятников. Теперь школьниц вместе с родителями ждут в отделе полиции.
О преступлении стало известно благодаря видеозаписи, которую девочки сами слили в Сеть. На кадрах видно, как две школьницы пинают ногами надгробие, а третья снимает и подначивает их.
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