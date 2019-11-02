В зоопарке Берлина панд-близняшек познакомили друг с другом — видео

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Зоопарк Берлина опубликовал в "Твиттере" видео первого знакомства двухмесячных панд-близняшек, при котором они нежно прижимаются друг к другу.

Пока малышки не расстаются ни на секунду, их мама по кличке Мэн Мэн сидит в нескольких метрах от них, покусывая бамбук и яблоки.

Каждая из близняшек сейчас весит чуть больше трёх килограммов. Хоть они и очень похожи, но в зоопарке их уже научились различать.

Напомним, ранее в китайском панда-кафе произошёл скандал. Выяснилось, что владельцы обманывали постояльцев, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.

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