В зоопарке Берлина панд-близняшек познакомили друг с другом — видео

Die #Panda-Zwillinge im #ZooBerlin gehen auf Schnupperkurs und genießen die gemeinsame Kuschelzeit 🐼💕🐼 Nachdem Mama Meng Meng wenige Meter entfernt ungestört Bambusstangen und Äpfel verputzt hat, geht es für den zweitgeborenen Baby-Panda zurück zu Mama. #BabyPandasBerlin pic.twitter.com/SVWATpuGky — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) 1 ноября 2019 г.

Зоопарк Берлина опубликовал в "Твиттере" видео первого знакомства двухмесячных панд-близняшек, при котором они нежно прижимаются друг к другу.

Пока малышки не расстаются ни на секунду, их мама по кличке Мэн Мэн сидит в нескольких метрах от них, покусывая бамбук и яблоки.

Каждая из близняшек сейчас весит чуть больше трёх килограммов. Хоть они и очень похожи, но в зоопарке их уже научились различать.

Напомним, ранее в китайском панда-кафе произошёл скандал. Выяснилось, что владельцы обманывали постояльцев, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.