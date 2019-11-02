СКР подтвердил гибель главы центра "Э" по Ингушетии, возбуждено дело

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Следственный комитет РФ подтвердил, что на западе Москвы был убит руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

— По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

Напомним, главу центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата расстреляли в одном из московских дворов. Лайф публиковал видео с моментом нападения на мужчин. Злоумышленники — по предварительным данным, их было трое — скрылись, в столице объявлен план "Перехват".

Лайф ведёт прямую трансляцию с места убийства Эльджаркиева.

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