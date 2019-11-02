СКР подтвердил гибель главы центра "Э" по Ингушетии, возбуждено дело

Следственный комитет РФ подтвердил, что на западе Москвы был убит руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

— По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

Напомним, главу центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата расстреляли в одном из московских дворов. Лайф публиковал видео с моментом нападения на мужчин. Злоумышленники — по предварительным данным, их было трое — скрылись, в столице объявлен план "Перехват".

Лайф ведёт прямую трансляцию с места убийства Эльджаркиева.