Лепс сожалеет, что ему запретили въезд в Латвию

Он пояснил, что готов в любой момент явиться в страну и ответить на все вопросы властей.

Певец Григорий Лепс заявил, что сожалеет из-за запрета на въезд в Латвию. Об этом он рассказал в интервью русскому вещанию телеканала LTV7.

— Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдёт, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Это я сейчас говорю про США. Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль, — сказал Лепс.

Певец пояснил, что приезжал в страну исключительно с концертами и не видит никакой связи между политикой и исполнением песен.

— Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то, если хотят, я могу вычеркнуть её из своего репертуара здесь. Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент — и я приеду, отвечу на их вопросы, — добавил он.

Напомним, 1 ноября МИД Латвии объявил певца Григория Лепса персоной нон грата. Теперь ему запрещён въезд в эту страну на неопределённый срок.