Консьержка — о расстреле на западе Москвы: Думали, петарды

Консьержка соседнего дома рассказала Пятому каналу о расстреле главы центра "Э" по Ингушетии на западе Москвы.

По её словам, звуки выстрелов она приняла за петарды, но потом увидела бегущих людей. Также после хлопков родители стали забирать детей с площадки во дворе.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе объявлен план "Перехват", полиция ищет нападавших.