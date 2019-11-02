Пугачёва рассказала, через сколько лет даст свой следующий концерт — видео

Зрители вскакивали с мест и одаривали Примадонну морем оваций, а сама певица порадовала фанатов любимыми песнями.

Российская певица Алла Пугачёва во время своего концерта в Минске рассказала собравшимся зрителям, что следующее выступление она планирует дать лишь через десять лет, когда ей будет 80.

— Этот концерт совершенно непредвиден мною. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Всё, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80, — заявила Примадонна.

Отметим, что зрители с восторгом встретили Аллу Пугачёву на концерте в Минске 2 ноября. Когда Примадонна вышла на сцену, зал встал, даже пожилые люди поднимались на сиденья со слезами на глазах и аплодировали, очень трогательно и искренне.

Билеты на шоу звезды были раскуплены практически полностью. Фанаты звезды собрались на самой большой площадке Республики Беларусь — "Минск-арене".

Алла Борисовна начала концерт песней "Я сегодня обеты молчания нарушу" из репертуара Валентины Толкуновой. Она призналась в любви к Белоруссии и пошутила, что выступление для неё непредвиденное, но раз пригласили — нужно приехать.

После каждого номера слушатели вскакивали со своих мест, поднимали руки с телефонами и одаривали певицу морем оваций. Примадонна не разочаровала публику, она вышла в чёрном платье в пол, но уже к середине концерта оказалась в красной юбке и кедах. Зал наполнял её знакомый тысячам людей голос, семидесятилетняя артистка не растеряла задор и порадовала фанатов удивительной энергетикой.

После выступления глава Администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко от его имени вручила Пугачёвой букет цветов и конфеты, которые, по её словам, дарят только первым лицам государства. Из зала раздался крик: "Пугачёва — первое лицо государства!"

Ранее, 23 сентября, лидер республики подписал указ о награждении Примадонны орденом Дружбы народов за вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей.