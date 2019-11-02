Очевидец рассказал о нападении на главу центра "Э" Ингушетии — видео

По словам свидетеля, стрелявший сел в чёрную машину, где его уже ждал водитель.

Свидетель, на глазах у которого убили Ибрагима Эльджаркиева и его брата, рассказал Лайфу, как киллеру удалось сбежать с места преступления. Всё происходящее он видел со своего балкона и сразу вызвал полицию.

Мужчина рассказал, что стрелявший сел в большую чёрную машину, похожую на Skoda Rapid, в правую дверь. По словам очевидца, несмотря на то что с первого этажа было трудно рассмотреть происходящее, он заметил, что в машине помимо нападавшего был водитель.

Автомобиль резко развернулся и скрылся. Свидетель рассказал, что позвонил в правоохранительные органы ещё тогда, когда убийца бежал.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе объявлен план "Перехват", полиция ищет нападавших.