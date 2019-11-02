В Кировской области шестилетний ребёнок выжил в двух страшных ДТП за один день

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Шестилетний ребёнок из Кировской области за один день попал сразу в две аварии, сообщает кировский портал Newsler.

Первое происшествие случилось в Мурашинском районе — легковой автомобиль "Ниссан" влетел под КамАЗ. Родители ребёнка, находившиеся в легковушке, погибли, а сам он получил травмы. После этого его повезли в больницу, однако и тут не обошлось без аварии. Машина скорой помощи, в которой он ехал, столкнулась с автомобилем "Форд-Фокус" и от удара перевернулась.

<p>Фото © VK/ <a href="https://vk.com/newslerru?w=wall-23811177_72562" target="_blank">Новости Кирова</a></p>

По последним данным, как заявили в Минздраве по региону, состояние ребёнка можно расценивать как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

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