В Белоруссии 13 детей госпитализированы из-за отравления хлором в бассейне

В белорусском городе Барановичи 13 детей, занимавшихся плаванием в бассейне, были госпитализированы из-за отравления хлором. Об этом сообщает МЧС республики.

Днём второго ноября 15 детей в возрасте 13–14 лет занимались в бассейне СДЮСШОР, как вдруг почувствовали затруднение дыхания и резь в горле. По предварительным данным, причиной этому послужила реакция с выделением паров хлора, образовавшаяся в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства.

На данный момент 13 из 15 детей находятся в районной педиатрической больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.