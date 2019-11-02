Хозяин предполагаемой машины убийц Эльджаркиева: Полицейские перепутали авто

Автовладелец заявил, что транспортное средство стоит на том же месте, где он его оставил, и сигнализация не срабатывала.

В Москве нашёлся хозяин автомобиля, на котором, по предположению полицейских, скрылись убийцы главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Он заявил, что правоохранители перепутали машины. Его слова приводит Мash.

Он рассказал, что его авто не угоняли, и посмеялся над тем, что разве угонщики вернули бы его обратно к цирку. Мужчина добавил, что не заметил следов того, что в нём кто-то находился, а само транспортное средство стоит абсолютно на том же месте, где он его оставил раньше.

Автовладелец пояснил, что сигнализация не срабатывала, а из салона ничего не пропало.

Напомним, ранее правоохранители заявляли, что машину возможного убийцы главы центра "Э" Ингушетии нашли на юго-западе Москвы.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты на западе Москвы вечером 2 ноября. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе объявлен план "Перехват", полиция ищет нападавших, которые скрылись из столицы.