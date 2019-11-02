В Самарской области перевернулся микроавтобус с подростками

В Самарской области перевернулся микроавтобус Iveco, внутри которого находилось восемь 16-летних подростков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МВД.

Отмечается, что микроавтобус столкнулся с Lada Largus, после чего перевернулся на бок. Кроме детей в салоне находилось двое взрослых.

Пострадавших сразу же доставили в больницу, однако от медицинской помощи они отказались. Подростков уже посетил глава региона Дмитрий Азаров, который в своём инстаграме сообщил, что никто из детей серьёзно не пострадал. По его словам, школьники возвращались домой в Ульяновскую область после выступления на олимпиаде.