Ушедшую из-за ссоры с бойфрендом девушку четвёртый день ищут в Нижнем Новгороде

Её молодой человек рассказывает, что она часто уходила из дома, но всегда быстро возвращалась.

Поиски пропавшей 30 ноября в СНТ "40 лет Победы" (трасса М-7) Юлии Розовой не принесли результата. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационного координатора поисково-спасательной группы "Рысь" Надежду Ермолаеву.

Юлия Розова, 21-летняя жительница Нижегородской области, более трёх дней назад ушла с дачного участка, где поссорилась со своим молодым человеком. Её местонахождение до сих пор неизвестно.

Искать пропавшую девушку 2 ноября отправились представители двух волонтёрских отрядов, сотрудники СК и двух отделов полиции, а также добровольцы из местных жителей. Они осматривали лес рядом с посёлком, куда могла уйти Юлия, и территорию двух садоводческих товариществ. Однако поиски не принесли никаких результатов.

Волонтёры просят водителей, проезжавших 30 октября в период с 3:30 до 9:00 по близлежащим к посёлку Берёзовая Пойма трассам, предоставить записи видеорегистраторов.

Сейчас по факту безвестного исчезновения девушки СК проводит доследственную проверку.

Ранее Лайф размещал кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в СНТ. На них видно, как девушка ночью уходит по заснеженной дороге в неизвестном направлении.