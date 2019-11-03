Глава лесхоза на Украине арестован за взятку следователю антикоррупционного бюро

Его могут выпустить под залог в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов, или 200 тысяч долларов.

В Харьковской области по делу о даче взятки арестован директор одного из лесных хозяйств, сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины в "Фейсбуке".

Глава лесхоза предлагал взятку старшему следователю Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) области по делу об отчуждении имущества предприятия в размере ста тысяч долларов. В момент передачи денег он был задержан.

Суд назначил меру пресечения в виде 60 суток нахождения под стражей. Альтернативной мерой для обвиняемого выбран залог в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, или 200 тысяч долларов.

Ранее депутаты Рады прошли проверку на полиграфе по делу о получении взятки за голосование против законопроекта.