СМИ: В хостеле в Коммунарке мужчина с ножом напал на сожительницу

По словам очевидцев, она выбежала в коридор с порезанными руками и просила о помощи.

В хостеле по улице Бочуринской, 13 в Коммунарке мужчина с ножом напал на женщину, об этом сообщает телеканал "360".

По словам местных жителей, постоялец напал на свою сожительницу и начал резать ей руки. Потерпевшая выбежала в общий коридор с просьбами о помощи.

— Из этого хостела выбежала девушка, узбечка, с порезанными руками, с просьбой помочь. Соответственно, мы вызвали полицию и скорую, — рассказал очевидец.

По его словам, женщине перевязали руки и попытались выяснить, что произошло. Это получилось сделать через переводчика, потому что она говорила только на узбекском.

Ранее, 23 октября, в Новой Москве мужчина пришёл к жильцам хостела, расположенного в одном из домов, и попросил у постояльцев денег в долг. Услышав отказ, он ранил шесть человек, двое из которых скончались на месте. Ещё четверо были госпитализированы.