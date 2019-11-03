Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме про династию Гуччи

Певицу и актрису Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме о модной династии Гуччи. Картину снимет режиссёр Ридли Скотт. Об этом сообщает Deadline.

Гаге досталась роль бывшей жены креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи — Патриции Реджиани. В 1995 году её осудили за организацию убийства экс-супруга, но уже в 2016 выпустили за хорошее поведение.

В основу сюжета ленты легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

Однако Ридли Скотт приступит к съёмкам фильма только после того, как закончит работу над картиной "Последняя дуэль", роли в которой исполняют Бен Аффлек и Мэтт Деймон.

Ранее сообщалось, что горничная одного из отелей Лос-Анджелеса выставила на торги забытое в номере платье Леди Гаги. Стартовая цена равнялась восьми тысячам долларов.