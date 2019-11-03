В Челябинской области один человек пострадал из-за взрыва газа в квартире

В результате инцидента несущие конструкции не были повреждены, на месте происшествия выбило стёкла.

В Челябинской области женщина пострадала при взрыве газа в одной из квартир жилого дома в городе Карабаше, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

— 2 ноября в 23:54 (время местное) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера центрального пункта пожарной связи пятого ОФПС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси (без последующего горения) в квартире на четвёртом этаже жилого дома по адресу город Карабаш, улица Металлургов, дом 13, — сообщает ведомство.

В момент происшествия в доме находилось три человека, в том числе девятилетний ребёнок. Одна женщина получила незначительные ожоги и была госпитализирована.

Из здания эвакуирован 21 человек, в том числе трое детей, после осмотра жилых помещений им разрешили вернуться в свои квартиры. В результате инцидента несущие конструкции не были повреждены, взрывом разбило стёкла.