Названо имя третьего человека, находившегося в машине с главой ЦПЭ Ингушетии

Стало известно, кто был третьим человеком, находившимся в машине в момент убийства главы ЦПЭ Ингушетии. Это его друг, бизнесмен Гурсман Сапралиев, сообщает Пятый канал.

Мужчину спасло то, что он не бросился к упавшему Ибрагиму Эльджаркиеву, как это сделал его брат.

В настоящий момент Сапралиева как свидетеля происшествия допрашивают правоохранительные органы.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе объявлен специальный план для розыска и задержания киллера. Нападавшие скрылись из столицы.