Airbnb перестанет сдавать дома для вечеринок после стрельбы в Калифорнии

Компания Airbnb, которая занимается арендой жилья посуточно, объявила о прекращении сдачи домов для проведения вечеринок. Об этом сообщается в "Твиттере" на странице исполнительного директора организации Брайана Чески.

Такое решение было принято в связи со стрельбой, которую в арендуемом с помощью Airbnb доме в Калифорнии устроили двое неизвестных. В результате инцидента пять человек погибли.

— Мы запрещаем [сдавать в аренду] дома для вечеринок и удваиваем усилия, направленные на противодействие неразрешённым сборищам и поведению, приводящему к таким страшным событиям, как в Оринде, — пишет Чески.

Как сообщалось ранее, вечеринка проводилась вечером 31 октября. Она была посвящена празднованию Хэллоуина.