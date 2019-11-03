Американские эксперты назвали Россию реальной военной угрозой для США и Европы

По их мнению, РФ обладает самым мощным ядерным потенциалом и прикладывает усилия по подрыву институтов НАТО.

Военные эксперты из США назвали Россию "реальной военной угрозой" для их страны и для "американских интересов в Европе", такая информация опубликована в докладе американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

В статье отмечается, что военный и политический антагонизм России в отношении Соединённых Штатов не ослабевает, а усилия по подрыву институтов США и НАТО являются серьёзными и тревожными. По мнению авторов, Россия использует своё энергетическое положение в Европе наряду со шпионажем, кибератаками и информационными войнами.

Эксперты заявляют, что РФ обладает значительным обычным и ядерным потенциалом и остаётся главной угрозой европейской безопасности. Её интересы, включающие Балканы, Грузию, Сирию и Украину, угрожают интересам США.

Особое место в исследовании отводится теме модернизации российской армии и количеству вооружений в стране. Такая же оценка даётся Китаю, который исследователи называют "самой всеобъемлющей угрозой", с которой сталкиваются США.