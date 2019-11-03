Медведев заявил о содействии России АСЕАН в обеспечении безопасности на море

В комплекс мер войдут не только совместные морские учения, но и борьба с пиратством и браконьерством и решение экологических проблем.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности России содействовать странам АСЕАН в обеспечении безопасности на море и о возможности проведения совместных морских учений. Об этом говорится в его интервью газете "Бангкок пост", опубликованном на сайте Правительства РФ.

— Масштабный характер приобрели манёвры на море в рамках "СМОА плюс" — совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнёрами. Последние из них прошли в апреле — мае этого года в Сингапуре. Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате. Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки", — отметил председатель правительства.

Он также добавил, что российские ведомства уже занимаются разработкой комплекса мер по обеспечению безопасности в широком смысле слова. Туда войдёт борьба с пиратством и браконьерством, а также экологические меры, связанные с загрязнением морских пространств.

Медведев подчеркнул, что Россия готова наращивать сотрудничество в этой сфере.