СМИ: В Москве на несколько часов задержали вылет самолёта с больным атташе США

Сам инцидент произошёл ещё в августе, а российское дипведомство дало исчерпывающие разъяснения.

Американское издание The New York Times со ссылкой на свои источники в администрации США сообщило, что власти РФ в августе текущего года задержали вылет самолёта, на борту которого находился заболевший военный атташе Соединённых Штатов.

В публикации отмечается, что американские Госдеп и посольство протестовали против задержки. Атташе хотели отправить в Германию для лечения на специальном самолёте, а не на обычном пассажирском.

При этом инцидент буквально сразу был исчерпан, а самолёт спокойно вылетел из Москвы. Кроме того, данную ситуацию газете разъяснили и в российском МИД: задержка была незначительной, её причиной стала ошибка в оформлении врачей американца, которые были заявлены как члены экипажа.

По словам источника издания, ситуация была сглажена "посредством дипломатических каналов".