Захарова осудила вандалов, осквернивших мемориал Жукова в Одессе

Неонацисты разбросали цветы и свечи, которые одесситы несли к месту, где ранее находился барельеф полководца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия вандалов, которые демонтировали памятную доску маршала Жукова в Одессе и разрушили стихийно возникший мемориал на этом месте. Об этом она заявила на своей странице в "Фейсбуке".

Неонацисты сняли со здания военкомата барельеф маршала СССР Георгия Жукова. Люди стали приносить к опустевшей стене цветы и зажигать свечи в память о главнокомандующем. Однако группа неизвестных разгромила подношения одесситов.

— Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей... Но послушайте, как это зверьё, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, всё обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", — с негодованием отметила Мария Захарова.

31 октября барельеф маршала Жукова был демонтирован с фасада здания облвоенкомата на Канатной улице во исполнение украинского закона о декоммунизации, поскольку Жуков был членом Президиума ЦК КПСС и министром обороны СССР.