Илон Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сумел стать богаче на два миллиарда долларов в течение недели, сообщает журнал Forbes.

Сообщается, что на закрытии торгов 23 октября прибыль Маска на акцию Tesla составляла 1,86 доллара. Тогда общая прибыль корпорации после двух кварталов падения составила 342 миллиона долларов.

В течение следующей недели, вплоть до 31 октября, акции компании прибавили в цене 24%, что принесло Маску дополнительно два миллиарда долларов.