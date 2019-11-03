В Киеве председатель СБУ выбил зуб главе Администрации Президента Украины

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Глава СБУ Иван Баканов и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook/СБУ, © Официальный сайт президента Украины

В Киеве подрались председатель СБУ Иван Баканов и глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан, сообщил в "Фейсбуке" журналист Станислав Речинский.

Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит, — написал Речинский.

Он также выразил мнение, что причиной конфликта стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ, а также тот факт, что участники потасовки поддерживали разных претендентов на этот пост.

В итоге Баканов выбил зуб Богдану.

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