В Киеве председатель СБУ выбил зуб главе Администрации Президента Украины

В Киеве подрались председатель СБУ Иван Баканов и глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан, сообщил в "Фейсбуке" журналист Станислав Речинский.

— Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит, — написал Речинский.

Он также выразил мнение, что причиной конфликта стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ, а также тот факт, что участники потасовки поддерживали разных претендентов на этот пост.

В итоге Баканов выбил зуб Богдану.