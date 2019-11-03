В Киеве председатель СБУ выбил зуб главе Администрации Президента Украины

В Киеве подрались председатель СБУ Иван Баканов и глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан, сообщил в "Фейсбуке" журналист Станислав Речинский.
— Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит, — написал Речинский.
Он также выразил мнение, что причиной конфликта стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ, а также тот факт, что участники потасовки поддерживали разных претендентов на этот пост.
В итоге Баканов выбил зуб Богдану.
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