Квентин Тарантино назвал ленту "Капкан" своим любимым фильмом этого года

Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм этого года. Им оказалась картина "Капкан" Александра Ажа. Об этом рассказал кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке.

— Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года "Капкан", чем поделился со мной, — отметил критик.

Лента рассказывает о девушке Хейли, которая во время урагана во Флориде проигнорировала призывы спасателей об эвакуации и отправилась на поиски отца. Она нашла его в подвале дома раненым и оказалась вместе с ним в ловушке. Дом медленно затапливала вода, а вместе с ней к героям приплыли хищные крокодилы.

Картина вышла незадолго до премьеры фильма Тарантино "Однажды в Голливуде", номинированной на "Оскар" в этом году. Фильм "Капкан" замкнул тройку лидеров российского проката в августе.