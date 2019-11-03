В Дрездене городской совет принял резолюцию против экстремизма

По заявлению авторов инициативы, националистическое движение угрожает безопасности города.

В Германии городской совет Дрездена принял политическое заявление против правого экстремизма. Оно получило название Nazinotstand ("Нацизму не место"), сообщает издание MDR.

— Антидемократические, антиплюралистические, античеловеческие и крайне правые взгляды и действия, включая насилие, становятся всё более и более очевидными, — отмечается в сообщении. Автор инициативы, член госсовета Макс Ашенбах, подчеркнул, что ситуация становится угрожающей для города.

В будущем, согласно программному документу, город должен сосредоточиться на укреплении демократической повседневной культуры и защите обездоленных меньшинств. Nazinotstand будет действовать "подобно чрезвычайной ситуации".

Решение было принято явным большинством голосов — 39 против 29. От голосования воздержалась Христианская партия.